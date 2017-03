Tegenstanders Flames speelden met wisselend succes op Algarve Cup

Antwerp moet nog één keer alles geven: "Nu 90 minuten oorlog maken in Roeselare. Dan zie ik het goed komen" Royal Antwerp FC zette zondagnamiddag een gigantische stap richting de Jupiler Pro League. Nu wil de oudste club van ons land de klus klaren op het veld van KSV Roeselare.

UPDATE: Oostende is sterkhouder kwijt voor bekerfinale en ook voor start play-off 1 Toch een domper op de feestvreugde bij KV Oostende. In het slot van de wedstrijd moest Antonio Milic met de draagberrie het veld verlaten. Ondertussen is er meer nieuws en ...

Roeselare kan mogelijke schorsing Antwerp-aanvaller NA de finale absoluut niet begrijpen: "Bekijk anders deze elleboog eens..." William Owusu werd maandag zoals verwacht opgeroepen door de Reviewcommissie. De spits van Antwerp moet zich verantwoorden voor zijn elleboogstoot aan het adres van Baptist...

Omwille van deze reden gaf Anderlecht Weiler een nieuw contract op merkwaardig moment René Weiler kreeg gisteren - vrij onverwacht - een contractverlenging van het bestuur van Anderlecht. Naast een blijk van vertrouwen in de Zwitser zou er nog een andere red...

Beerschot-Wilrijk (quasi) zeker van promotie (ze moeten niet eens de play-offs winnen) Beerschot-Wilrijk is dit seizoen door de eerste amateurklasse geraasd. De Ratten lieten weinig heel van de concurrentie en hebben een enorme voorsprong voor de start van de...

Ferrera spreekt openhartig over periode Standard: "Van Buyten was niet mijn grootste vijand" Yannick Ferrera is dé man in de schijnwerpers. Met KV Mechelen is hij een sprookje aan het schrijven, enkel het happy end moet er nog aan toegevoegd worden. En het is des t...

Serieuze tegenslag voor Preud'homme en Club Brugge: "Dan is het quasi onmogelijk" Abdoulay Diaby is alweer out voor een tijdje. De Malinees kent een horrorseizoen bij Club Brugge. Hij is amper fit geweest deze jaargang en het is afwachten of hij straks n...