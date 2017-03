Fans van Anderlecht in Cyprus: kom kijken naar de Flames in Larnaca!

door Redactie



De Belgian Red Flames eindigen vandaag hun parcours op de Cyprus Cup met een wedstrijd tegen Oostenrijk. Daarbij gaan ze de steun van eventuele fans zeker kunnen gebruiken. Kom dus massaal af!

In het hotel van de Flames kwamen we de voorbije dagen al enkele supporters van Anderlecht tegen. Zij hebben alvast de wil en de zin om deze namiddag naar de match van de Belgische nationale vrouwenploeg tegen Oostenrijk te gaan kijken.

Maar ook de fans die niet in Larnaca of omstreken zitten, roepen we bij deze op: maak er een echt feestje van in het GSZ-stadium in Larnaca en kom massaal de Flames aanmoedigen. 13.30 uur in België, 14.30 uur plaatselijke tijd!

Het kan voor een extra boost zorgen om ook op vreemde bodem eens een vaste supporterschare te hebben. Met oog op het EK - de ticketing verloopt aldaar ook vlot vanuit Belgische zijde - een eerste voorsmaakje?