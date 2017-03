Groeten uit Larnaca: verbinding met de zon

Larnaca ligt er op woensdagochtend vredig bij. En toch: dat gaat vandaag opnieuw wijzigen. Het is namelijk voor de vierde keer op een week Flametime.

Worden de Flames vandaag 7e of 8e? Als het van bondscoach Serneels afhangt het eerste natuurlijk, maar hoe dan ook kunnen de Flames terugblikken op een geslaagd toernooi.

Niet dat ze constant op topniveau acteerden, maar met flink wat invalsters lieten ze wel in elke wedstrijd wel iets positiefs noteren. Daar kan worden op verder gebouwd.

Verbinding met de zon

Uiteindelijk is het pas op 16 juli belangrijk tegen Denemarken, de scoutingscel doet ondertussen in de Algarve gretig zijn werk om die duels voor te bereiden. Wij genoten ondertussen van de plaatselijke pracht.

Het was overigens lang geleden dat we nog eens iets van John Troost hadden gehoord, maar net op de dag dat een van onze collega's een bericht kreeg in België ... stonden de meisjes van Zwitserland zich schijnbaar te verbinden met de zon. Als dat maar goed komt in de finale.

PS: onze gemiste strafschop is ondertussen ook verrekend.