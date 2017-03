Lia WÃ¤lti trapt Zwitserland naar eindwinst op Cyprus

Een echte verrassing is het niet, maar Zwitserland heeft de Cyprus Cup gewonnen. In de finale gingen ze voorbij Zuid-Korea.

Het was een spannende finale in de AEK Arena, waarin uiteindelijk maar een keer gescoord werd. Lia Wälti zorgde voor het enige en dus beslissende doelpunt.

Of het een feestje wordt in het Lordos Beach Hotel? Dat zal nog moeten blijken de komende uren. Het team is nog niet maar net terug uit het stadion in Larnaca.

In de andere duels noteerden we zeges voor Italië, Nieuw-Zeeland, Noord-Korea en Schotland. En zo is de eindranking meteen ook gemaakt, met de Belgian Red Flames dus op plek 7.