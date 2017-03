Oranje klopt absolute grootmacht - quid Noorwegen en Denemarken? Tweet door Bart Vandenbussche

Foto: © photonews Op het EK 2017 in Nederland zullen de Belgian Red Flames naast het thuisland ook Noorwegen en Denemarken bekampen. Zij speelden woensdag allen hun laatste wedstrijd op de Algarve Cup. Denemarken werd uiteindelijk derde op het toernooi, na een zege tegen Australië. Na de reguliere speeltijd was het 1-1, dankzij doelpunten van Simon en Harder. In de strafschoppenreeks werd het 4-1 voor de Denen. Nederland versloeg Japan in de strijd om de vijfde plek. Dekker en Martens zorgden voor een snelle 2-0 voorsprong, Yokoyama milderde snel. Na twee keer geel voor Van Den Berg en een owngoal van Van den Bulk leek alles te keren, maar Miedema besliste alsnog de match in het voordeel van Oranje. Noorwegen ten slotte speelde en won om de 11e plek van Portugal. Het werd 2-0 met doelpunten van Isaksen en Reiten. Voor de tegenstanders van de Flames zit de Algarve Cup er zo op.

