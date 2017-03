Aline Zeler zit aan 87(!) caps, recordhoudster spreekt over mooiste interland

"De mooiste? Daar moet ik toch even over nadenken", aldus Aline Zeler op de Cyprus Cup. Enkele dagen later troffen we haar opnieuw en had ze erover kunnen nadenken.

"De match in Portugal voor de WK-kwalificatie. Het was een nipte wedstrijd, maar er zat bijzonder veel in", sprak ze over de 0-1 overwinning in Abrantes.

Tessa Wullaert scoorde er snel het enige doelpunt van de wedstrijd, Zeler kon er 90 minuten lang op verschillende plaatsen haar zin doen. "Het was een hele leuke partij en misschien ook wel een van de betere die ik speelde."