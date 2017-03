De winnaar van de IstriÃ« cup is ...

In de finale was Slowakije met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina, dat nog in de EK-kwalificatiegroep van de Red Flames zat. Frankrijk B - een maand geleden nog sparringspartner van de Flames - werd derde.

Zij klopten in de strijd om brons Noord-Ierland met het kleinste verschil. Kroatië klopte Slovenië met 3-1 om de vijfde plaats, plek 7 was voor Chinees Taipei na 1-0 winst tegen Hongarije B.