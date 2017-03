Fans Anderlecht doen duit in zakje ... bij match Belgian Red Flames

Een dikke 70, met de 'vaste' schare fans van de Belgian Red Flames (ouders en sympathisanten) kregen we zo bijna 100 man in de tribunes van het stadion in Larnaca, waar om de 7e plek werd gespeeld tussen de Flames en Oostenrijk.

Een erg aangename wedstrijd, waarbij vooral - maar zeker niet alleen - enkele speelsters van Anderlecht luid werden aangemoedigd. "Nog jammer dat vele fans pas woensdagavond toekomen, anders hadden we misschien met 150 kunnen zijn", klonk het bij de enthousiaste bende.

Donderdag trekken ze in konvooi met twee bussen van een beachparty via Larnaca naar Nicosia. Ook dat belooft een bijzonder mooie dag te gaan worden. "En dan toch hopelijk winnen van APOEL. 1-2 zou een mooie uitslag zijn, dan is de terugwestrijd ook nog wat spannend. Maar opgelet voor De Camargo", hoorden we meermaals.