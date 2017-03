Groeten uit Larnaca: auf wiedersehen, goodbye Tweet door Aernout Van Lindt vanuit Larnaca

door

Foto: © photonews Larnaca ligt er op donderdagochtend vredig bij. De Flames trokken naar huis, enkele uren later volgden ook de Zwitsers in hun spoor naar West-Europa. Het was mooi, al komt er nog een uitsmijtertje. De Flames werden zevende op de Cyprus Cup en dat leverde flink wat mooie beelden op. Een klein feestje kon er na 10 dagen wel af, al was het grootste feest natuurlijk voor de Zwitsers - hotelgenoten én eindwinnaar van de Flames. Back to 🇧🇪 ! 🔥⚽#CyprusCup #Flames4History #WEURO2017 👈 pic.twitter.com/yod1nIZfrM — Belgian Red Flames (@BelRedFlames) 9 maart 2017 Het wordt stilaan uitkijken welke landen met de Flames op het EK zullen een hotel delen, want vorig jaar wonnen de Canadezen ook al 'vanuit' het hotel van de Flames. Voor Voetbalkrant is er nog een uitsmijter in de vorm van APOEL Nicosia - Anderlecht. Ook die match pikken we nog even mee, alvorens ook onze vlucht op vrijdagmiddag richting België vertrekt.

