Herbeleef de zege van Belgian Red Flames tegen Oostenrijk



Foto: Twitter Belgian Red Flames De Belgian Red Flames wonnen hun slotwedstrijd op de Cyprus Cup na strafschoppen tegen Oostenrijk. De vreugde was groot met het binnenhalen van de zevende plaats, keepster Van Houtven was de redder van dienst met een knappe penaltysave. Zowel het knappe doelpunt van Tessa Wullaert als de strafschoppenserie kan nu worden herbekeken, met dank aan de beelden van de KBVB. Na de beslissende gemiste strafschop van Billa stormden de speelsters af op Sofie Van Houtven. Een mooi einde aan een degelijke Cyprus Cup, nu nog vier maanden hard werken in aanloop naar het EK. De beelden kan u HIER herbekijken. Geniet dus zeker mee, net zoals de fans van Anderlecht en de Flames die er gisteren bijwaren in Larnaca: GOALS 📹⚽ | 1-1 (pen.3-2) victory vs Austria @oefb1904 ! 🔥 #CyprusCup #Flames4History #WEURO2017 @TessaWullaert pic.twitter.com/whUblA1qc7 — Belgian Red Flames (@BelRedFlames) 9 maart 2017

