FIFA ondersteunt belangrijke boodschap met hÃ©Ã©rlijk filmpje

Foto: © photonews Vrouwendag zit er alweer op. En ook de FIFA deed op die dag een heerlijke duit in het zakje. Een must see! In het filmpje willen enkele jonge meisjes voetbal spelen, maar dat wordt hun door ouders en vrienden afgeraden. Maar meisjes zijn toch net zo geschikt om te voetballen? Of misschien zelfs nog meer, want technisch gezien gaat het vrouwenvoetbal erg snel vooruit. Qua snelheid en kracht zullen ze wel nooit de mannen helemaal inhalen, maar dat hoeft ook niet. Vrouwenvoetbal is puur en daar moeten we gewoon van genieten. De boodschap komt bij steeds meer huiskamers binnen, maar we hopen dat er ooit een tijd komt waar er niet meer lacherig moet worden over gedaan.

