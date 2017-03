Gent Ladies klaar voor twee wedstrijden: "Zeker niet onderschatten"

Er staan alvast twee belangrijke duels op het programma voor de Gentse Buffalo's. Zowel Heist als Tienen zijn echter niet langer te onderschatten volgens de Gentenaars.

"Beide team zijn in het tussenseizoen behoorlijk sterker geworden en kunnen meer dan ooit voor de verrassing zorgen. Zowel Standard Luik, RSC Anderlecht, OHL als KRC Genk mochten dit al onderrvinden maar kwamen meestal met de schrik vrij", klinkt het op de webstek van de Buffalo's.

Afspraak dinsdag 14 Maart tegen KSK Heist in het Neptunus Stadion te Wondelgem of vrijdag 17 Maart tegen Eva's Tienen in het PGB Stadion te Oostakker. Zoals steeds kan er vooraf gegeten worden aan een democratische prijs van 15 euro. Inschrijven kan via Dominique.Reyns@kaagentladies.be of op nummer 0477 50 61 42.