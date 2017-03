Tessa Wullaert blikt terug op de Cyprus Cup: "Met voetjes op de grond gezet"

"Tegen Noord-Korea hebben we onze ogen opengetrokken en beseft dat we nog veel zullen moeten groeien. Op het EK zullen we ook tegen dat soort ploegen terechtkomen, teams die ook fysiek sterk zijn. Daar moeten we van leren, maar al bij al hebben we het mooi afgesloten met een penaltyoverwinning. We hebben het goed opgepikt tegen Oostenrijk, al hadden we het daar wel moeten afmaken in 90 minuten."

Wullaert zelf kon op de Cyprus Cup twee keer scoren en dat was toch wel eventjes geleden bij de Red Flames: "Voor mij persoonlijk? Het is altijd opnieuw aanpassen, het is helemaal anders dan spelen bij Wolfsburg. Maar ik ben hier graag en speel hier graag. Ik ben ook blij dat ik opnieuw een paar keer heb kunnen scoren."

"Het deed deugd, het was inderdaad al even geleden bij de nationale ploeg. Hoelang het geleden is, daar ben ik ni mee bezig. We kunnen nog veel groeien naar het EK toe, maar dat is ook het voornaamste voor ons nu momenteel", aldus Wullaert tegen Voetbalkrant.com.

En naar het EK toe ziet ze ook een belangrijk verchilpunt: "Noord-Korea is tiende van de wereld, maar ze hebben ons wel met de voeten op de grond gezet. Dat klopt zeker en vast. Het verschil is er nog wel, maar het fysieke zal ook nog belangrijk worden. De teams op het EK zijn misschien voetballend wel niet zo sterk, maar nu zal iedereen wel beseffen wat er nog moet gebeuren. Binnen vier maanden moeten we er écht staan."