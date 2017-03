Opnieuw Red Flame die EK mist: "Weet niet hoe ik me nu moet voelen"

Tine Schryvers trok met de Belgian Red Flames naar de Cyprus Cup, maar kon daar nooit haar kunnen laten zien. Op de eerste training viel ze al uit met pijn aan de voet, daarna trainde ze nog enkele dagen individueel.

De speelster van het Zweedse Kristianstads keerde afgelopen weeken vervroegd terug naar België, waar ze in samenspraak met Lieven Maesschalck de situatie beoordeelde.

Uiteindelijk bleek enkel een operatie soelaas te kunnen bieden, om problemen te vermijden zoals Schryvers in het verleden met haar andere voet kreeg door te lang met pijn te blijven spelen.

"Ik weet niet hoe ik me nu moet voelen. Met pijn in het hart moet ik aankondigen dat ik ben geopereerd. Ik wilde graag naar het EK, maar het zal voor de volgende campagne zijn. Ik zal sterker terugkomen dan iemand durft vermoeden", klinkt het via de sociale media.