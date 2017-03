De 'Winfies' uit Cercle, Zulte Waregem, Aalst, Club Brugge, ... Tweet door Redactie



Foto: © Veldkanteva's Zoals wekelijks bundelen we graag de winfies die we afgelopen week binnenkregen én roepen natuurlijk ook op om dit weekend massaal uw foto's door te sturen! Club Brugge won vorige week ruim en deelde achteraf deze winfie: Zulte Waregem B won met 1-3 op het veld van Beveren in 2de nationale: Cerkelladies winnen 7-2 van Femina White Star Woluwe voor de voorronde Beker Van België U16: Veldkant A won van Herne met 2-1 (zie boven), terwijl de U11 won met 11-9 van Schaarbeek: Strijland Gooik had een korte nacht, maar won toch met 4-3! Divas Aalst B won in tweede provinciale tegen Temse met 2-1: En dan was er nog Zottegem - naar de finale van de beker van oost-vlaanderen na 2-2 en 4-3 de penalty's winst tegen Bosdam Beveren.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.