En dan is er ook nog de Aphrodite Cup ...

Op de Aphrodite Cup strijden zes clubs om de eindwinst. Malta, Letland en Cyprus zitten daarbij in de ene poule, terwijl er in de andere poule plaats is voor Litouwen, Bahrein en Estland.

Op de eerste speeldag waren er overwinningen voor Estland (3-0 tegen Bahrein) en Letland (1-0) tegen Malta. Na de drie groepswedstrijden volgt nog een laatste duel.

De finale is op 16 maart, binnen vijf dagen dus. Een erg druk programma voor de speelsters van de zes landen op het interessant toernooi. Benieuwd wie de eindwinst pakt.