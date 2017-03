Gent Ladies zetten serieuze stap richting titel Tweet door Redactie



Foto: © Sus Sips De Cyprus Cup is nog maar pas voorbij, of er staat alweer voetbal op het programma in België. Gent heeft alweer een geniale zaak gedaan. Gent Ladies B stevent af op de titel in eerste nationale. Het won overtuigend bij hekkensluiter Egem: 1-4. In de stand is de kloof met de eerste achtervolger nu al 14 punten. Woluwe verloor opnieuw, deze keer van Moldavo: 1-2. Onderin zag Egem concurrenten Anderlecht en Massenhoven opnieuw wat verder weglopen in de strijd tegen degradatie. Volgende week staat Standard B tegen Gent B op het programma. Bij winst kunnen de Buffalo's op dat moment zelfs al de titel in eerste nationale pakken. 11/03/2017 14:30 Lierse II - Standard Liège II - 11/03/2017 15:00 Famkes Merkem - Tongeren - 11/03/2017 15:00 Fémina White Star - Moldavo - 11/03/2017 15:00 Dames Zultse VV - SG-Tertre-Hautrage - 11/03/2017 15:00 Eendracht Aalst - Anderlecht B - 11/03/2017 15:00 DVK Egem - Gent II - 11/03/2017 15:00 Massenhoven - Kontich -

