Cayman blikt terug op Cyprus Cup: "Twee jaar geleden kon je dat niet zeggen"

"Het was net als de voorbije jaren opnieuw een superinteressante ervaring. Tegen Zwitserland hebben we een mooi resultaat gehaald, al was het jammer dat we de 2-1 niet konden vasthouden. Italië was een beetje zwakker dan we misschien hadden verwacht, maar daar konden we de kansen uiteindelijk wél afmaken", stak Janice Cayman van wal.

"Noord-Korea was dan weer nog een stapje te hoog voor ons en dus weten we waarheen we nog progressie kunnen maken om het hen volgende keer moeilijker te maken. We moeten continue blijven doorgroeien, want er komt een belangrijke zomer aan en dan willen we er staan."

Toch is er sinds die eerste Cyprus Cup in 2015 veel veranderd. "Op het veld merk je wel dat we de voorbije twee jaar enorm gegroeid zijn. Twee jaar geleden hadden we dat nooit kunnen geloven en hadden we tegen Zwitserland nooit zo'n resultaat kunnen neerzetten. Er staat nu ook nog meer 1 ploeg, iedereen kent op tactisch niveau ondertussen echt zijn plaats en op alle posities zijn we indivueel beter geworden."

Nu nog de groten kloppen? Het besef is er alvast. "We weten dat we een goede organisatie hebben waar we kunnen op terugvallen en op de counter kunnen we er ook scherp uitkomen. Het is leuk dat we steeds dichter bij de goede ploegen komen aanleunen, maar we willen daarin nog beter worden. En dan is veel mogelijk."