Gemengde gevoelens in Nederlandse beker voor Red Flames

Succescoach De Decker beseft: "We hebben geschiedenis geschreven" Royal Antwerp FC speelt vanaf volgend seizoen opnieuw op het hoogste niveau. Eén van de drijvende krachten achter het succes van de club? Dat is wel duidelijk: Wim De Decke...

In vergelijking met vorig seizoen, ziet Preud'homme één groot voordeel voor Club Brugge Nog één wedstrijd in de reguliere competitie, en dan trekken de play-offs zich opnieuw op gang. Club Brugge wil zichzelf maar wat graag opvolgen als Belgisch landskampioen....

"Wij, het beste middenveld in België? Goh... Club Brugge en Anderlecht hebben ook hele goede middenvelders, hoor" We zagen de voorbije jaren al heel wat goede spelers de revue passeren in onze Jupiler Pro League. Maar als goede spelers het ook nog eens goed met elkaar kunnen vinden, zo...

Club Brugge zet trouwe aanhang zondag in de bloemetjes met groot feest: dit staat er te gebeuren tijdens #ThanksFans Club Brugge sluit zondagnamiddag de reguliere competitie af met een thuiswedstrijd tegen STVV. Dat is echter niet alles, want die laatste wedstrijd staat volledig in het te...

't Is gebeurd! Antwerp klaart de klus in Roeselare en promoveert naar de Jupiler Pro League Dertien jaar heeft het geduurd, na regen komt áltijd zonneschijn: Royal Antwerp FC verzekerde zich zaterdagavond op het veld van KSV Roeselare van promotie naar de Jupiler ...

Erik Van Looy door het dolle heen: "Dit is fantastisch. Nu moet de Geubels niet meer met mij lachen!" 't Is gebeurd: Royal Antwerp FC keert terug naar het hoogste niveau in België. De oudste club van het land verzekerde zich zaterdagavond van de titel in de Proximus League ...

Pure ontlading bij Antwerp: bekijk hier de gigantische vreugdetaferelen op Schiervelde en de Bosuil! Niet alleen op Schiervelde werd de titel van Antwerp duchtig gevierd. Ook op de volgelopen Bosuil barstte een indrukwekkend feest los bij het laatste fluitsignaal.

Deinze stunt op het Kiel en legt gefrustreerd Beerschot-Wilrijk het zwijgen op In de schaduw van de titelmatch in 1B ging KFCO Beerschot-Wilrijk tegen KMSK Deinze op zoek naar een achtste opeenvolgende thuiszege in de hoogste amateurafdeling. Maar de ...