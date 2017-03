Herbeleef het titelfeest van BS Sport Tweet door Redactie



Foto: © Jill Delsaux Op een 4-4 gelijkspel tegen Sint-Truiden na, wonnen de dames van BS Sport alle wedstrijden dit seizoen. Sinds dit weekend zijn ze ook 100% zeker van de kampioenstitel in derde provinciale. De speelsters gingen voor hun kampioenenmatch op bezoek bij Zwartberg. Het leverde uiteindelijk een erg knappe 1-7 overwinning op. Daardoor zijn ze niet meer bij te halen in de titelstrijd. Er is dan wel nog een wedstrijd, de kloof is nu al acht punten. Met 46 op 48 legt BS Sport sowieso heel lekkere resultaten neer. Het titelfeest begon meteen op het veld van Zwartberg. Het leverde ook de nodige leuke sfeerbeelden op. De champagne vloeide rijkelijk over de velden en het groene gras zag steeds geler. Om maar te zeggen: topfeestje.

