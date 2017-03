Nieuwkomer bij de Flames: "Ja, ze is beetje mijn mama"

"Ik ken natuurlijk wel al een aantal meisjes van bij Standard, maar ook de andere meisjes hebben me echt enorm goed opgevangen in de groep. Ook de staf is erg lief voor me. Het is hier echt leuk en ik ben erg blij dat ik hier veel kan van bijleren", gaf Lichtfus meteen aan dat ze zich goed voelde in Cyprus.

Zeker haar 'voetbalmama' Aline Zeler ving haar erg goed op: “Zowel op als naast het veld voel ik me erg goed bij Aline Zeler. We verstaan elkaar goed, en het is goed dat iemand als haar me een beetje kan begeleiden.”

“Ze is een beetje mijn moeder bij Standard, want we hebben een erg jonge ploeg met nog een paar speelsters van 17 jaar. Ze geeft ons raad, ze helpt ons met van alles en ze vraagt ons ook altijd hoe het met ons is. Ook voor de integratie bij de Flames hier gaat het zo ook goed.”