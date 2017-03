Waar blijft Feyenoord?

Duidelijke boodschap: "Nu moet er een fusie komen tussen Antwerp en Beerschot" Als het van Marc Hendrikx afhangt, dan moeten Antwerp en Beerschot nu vol voor de samenwerking kiezen. Meer zelfs: de gewezen verdediger ziet hét momentum voor een fusie.

Genk-spelers pakken uit met deze duidelijke boodschap KRC Genk zal zich niet kunnen mengen in het titeldebat. De Limburgers sneuvelden op de eindmeet. Toch laten ze het hoofd niet hangen en komen ze met een heel duidelijke boo...

Beerschot-Wilrijk lijdt tweede competitienederlaag van het seizoen: "Wij zijn niet Real Madrid of Barcelona" Het was al van 22 oktober tegen Dessel Sport geleden, maar zaterdag ondervond iedereen met een hart voor KFCO Beerschot-Wilrijk nog eens hoe zuur een nederlaag kan smaken. ...

Zo doet Chelsea inspiratie op voor de topper tegen Manchester United Chelsea en Manchester United staan maandagavond tegenover elkaar, niet in de Premier League maar in de kwartfinale van de FA Cup. En The Blues hebben een opmerkelijke manie...

Moses Simon is terecht: "Én we gaan het goed doen in play-off 1" De vorige keer toen we Moses Simon erop attent maakten dat hij weleens 'terug' kon zijn, reageerde hij met een laconieke 'waar was ik naartoe?' Om daarna terug in de anonim...

Acheampong betaalt gelag voor één fase in Cyprus Opvallend gisteren in Anderlecht: geen Acheampong te bespeuren tegen Waasland-Beveren, niet op het veld en niet op de bank. Blijkbaar zat hij wel in de tribune, maar van ee...

Eupen kan komende zomer meer dan 13 miljoen aan transfers binnenhalen De Jupiler Pro League is dankzij de Europese successen in de voorbije jaren aanzienlijk in waarde gestegen. En dat geldt niet enkel voor de topclubs, ook Eupen kan een seri...

Dit maakt het extra zuur voor KV Mechelen: nét als in 2011 en Zulte Waregem was er vorig jaar met 'slechts' 43 punten wél bij KV Mechelen kwam voor de tweede keer sinds de invoering van de play-offs een puntje te kort om deel te nemen aan play-off 1. Ook in het seizoen 2010-2011 greep Malinwa er i...