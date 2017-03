Gent Ladies trekken aan alarmbel: "Dit is geen alleenstaand feit"

Na het opdoeken van de BeNe League is het niveau in het Belgisch voetbal gezakt, daar is iedereen het over eens. De Super League werd boven de doopvont gehouden, maar na een seizoen met acht teams hield Lierse er mee op.

Er werd geen vervanger gevonden en zo werd er dit jaar 4 keer tegen elk team gespeeld in een contructie met zeven teams. Bij de KBVB maken ze zich sterk dat er volgend jaar opnieuw met 8 ploegen én play-offs zal worden gespeeld, maar dit seizoen lijkt Tienen met problemen te zitten.

"Dit is jammer genoeg geen alleenstaand feit. Hoe mooi het er ook uitziet voor de Red Flames, de Belgische vrouwenvoetbalcompetitie wordt erg stiefmoederlijk behandeld door de voetbalinstanties. Er is dringend nood aan een structureel verbeteringsplan om de meisjes, die in steeds grotere aantallen de voetalschoenen aanbinden, nog een sportieve toekomst te bieden", klinkt het onheilspellend in een persbericht op de webstek van de Gent Ladies.

Het feit dat er nog steeds geen kalender is voor volgend jaar, of zelfs de deelnemende ploegen in een eventuele Super League? Dat vinden ze bij Gent niet kunnen. "Een EK voorbereiden én aan de toekomst werken? Blijkbaar kunnen er geen twee zaken tegelijkertijd worden aangepakt."

De Gent Ladies spelen vanavond om 20.30uur tegen Heist in de Super League, vrijdag is hun wedstrijd dus met forfait alvast beslist. Komt u een kijkje nemen?