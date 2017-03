Het regent forfaits in de Super League Tweet door Redactie



Foto: © SusSips De Super League bij de vrouwen ziet er deze week een beetje vreemd uit. Er zijn dan wel een midweekspeeldag en een weekendspeeldag, maar die zal niet volledig doorgaan. Eva's Tienen heeft namelijk besloten om deze week niet meer in actie te komen. De wedstrijden tegen Standard en Gent worden zo een forfaitnederlaag. Bij Tienen zijn er onvoldoende speelsters die deze week kunnen spelen. Daardoor moeten ze wel forfait geven. Op zich is dat natuurlijk wel een domper voor de Super League, die dit seizoen al maar met zeven ploegen in plaats van acht begon. Tienen moet tegen volgende week sowieso een oplossing vinden voor het euvel, want drie opeenvolgende forfaitnederlagen betekenen een definitieve forfait.

