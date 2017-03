Ons team van de speeldag in de Super League: Anderlecht, Gent, Genk, Standard en Heist delen in de prijzen

Doelvrouw:

In doel posteerden we deze week Lynn Senaeve. Ze verloor met Heist dan wel met 1-2 van Standard, maar ze keepte wel een prima partij. En dat leverde haar dus een stekje op in ons team.

Verdedigsters:

In de verdediging posteren we deze week drie speelsters. Bij Anderlecht speelde Blave een prima partij, terwijl Zeler en Marinucci voor veel dreiging zorgden bij Standard.

Middenveld

Het middenveld dan, waar het moeilijk kiezen was - in vele wedstrijden werd het middenveld soms wat overgeslagen. Van De Goor legde veel werkkracht aan de dag bij Heist, Van Wynendaele en Loos zorgden voor stabiliteit (en een 0-0) in Genk - Gent.

Aanvalsters

Op de flanken kozen we voor nieuweling Petry en ook De Frère die terug is bij Anderlecht, centraal zorgden Wiard en Schoenmakers met doelpunten voor het verschil.

Het team ziet er dan als volgt uit: