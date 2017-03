Ploeg van Van De Putte en Schryvers ging aan de bak tegen Chelsea Tweet door Redactie



Foto: © photonews Kristianstads DFF was vorige week op oefenstage in Engeland. Als klap op de vuurpijl werd er op zondag ook nog een oefenwedstrijd gespeeld. Voor de Belgische meisjes bij Kristianstads natuurlijk dubbele pech. Tine Schryvers werd vorige week geopereerd en zal de komende maanden niet in actie komen voor de Zweedse formatie. En ook Lorca Van De Putte - wel mee afgereisd met haar team - kon niet meespelen, nadat ze bij de Red Flames in Cyprus een verrekking in de kuit opliep. De Zweden verloren bovendien van Chelsea na een gesloten wedstrijd met het kleinste verschil. Tien minuten voor tijd was het Karen Carney die voor de beslissing zorgde.

