Coutereels kan mooie prijs winnen ...

Foto: © Facebook.com/BelgianRedFlames Maud Coutereels is aan een goed seizoen bezig bij Lille, waar ze meteen aanvoerder werd van het topteam uit de Franse Ligue 2. In de eerste maanden van 2016 won ze bovendien met Standard ook nog een zoveelste landstitel in België. En op basis van dat fantastische 2016 kan ze nu ook een toffe prijs pakken. Ze is namelijk genomineerd tot sportpersoonlijkheid van Jemeppe-sur-Sambre. Ze moet dan wel zes concurrenten weten te verslaan in de publieke stemming. Stemmen kan via deze link tot 19 maart. Op 24 maart wordt de uitreiking zelf dan gedaan. We duimen alvast mee voor de voetbalspeelster van de Belgian Red Flames.

