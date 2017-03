Cayman wil ook eens de Gouden Schoen winnen: "Motivatie voor de volgende jaren"

"Op de rode loper staan? Dat was wel chique, een mooie erkenning ook dat we op dezelfde manier als de mannen worden gezien. Ik had vooraf wel het idee dat Tessa Wullaert de Gouden Schoen ging winnen, het maakte me niet echt uit wie zou winnen."

En Cayman ging verder: "Het was vooral leuk dat we er met z’n allen waren. Maar goed: ik wil hem natuurlijk ook wel eens winnen, het is een motivatie voor de volgende jaren, dat zeker."

"De waardering voor het vrouwenvoetbal is ook aan het toenemen, ideaal. Ook mensen die niets van voetbal moeten hebben, beginnen ons nu te appreciëren.”