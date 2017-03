OHL stunt tegen Genk

Genk wilde in het Eneco Stadion aan Den Dreef de punten komen wegkapen van OH Leuven, maar de Leuvenaars droomden nog van de vierde plaats. Winst tegen Genk was dan een must.

In een gesloten eerste helft was het Celien Guns die de thuisploeg op voorsprong wist te brengen. Meteen ook de ruststand, want verder werd niet meer gescoord.

En ook in de tweede helft geen goals meer. Zenia Mertens viel nog in bij OHL, maar moest later in de wedstrijd geblesseerd het veld opnieuw verlaten. Een knappe overwinning van OH Leuven.