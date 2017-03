Onduidelijkheid bij Tienen Tweet door Redactie



Foto: © Jill Delsaux Eva's Tienen gaf dinsdag forfait tegen Standard en gaat ook hetzelfde doen tegen Gent aanstaande vrijdag. De alarmbel klonk vanuit Gentse hoek, maar voorlopig is er nog geen definitief uitsluitsel. In de wandelgangen klinkt de vrees dat Tienen definitief forfait zou geven voor de rest van het seizoen, maar daarover wilden ze bij Tienen nog niets zeggen. Bij de club zoeken ze een oplossing. Offiiceel klinkt het in de berichtgeving van de Eva's dat er teveel blessures en ziektes zijn om met een volwaardig A-elftal op te treden, al is dat volgens andere bronnen niet de volledige waarheid. Zo zouden er ook betalingsachterstanden zijn bij Tienen - een euvel dat ze zo snel mogelijk proberen op te lossen bij de club. Tegen volgende week moet er een oplossing zijn ...

