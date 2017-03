Wullaert scoort en bekert zo verder met Wolfsburg Tweet door Redactie



Foto: © Twitter Belgian Red Flames De maand maart kondigde zich erg belangrijk en spannend aan voor Tessa Wullaert bij Wolfsburg. De eerste opdracht is alvast tot een goed einde gebracht. In de kwartfinales van de Beker van Duitsland wachtte een duel in München voor Wolfsburg. Geen makkelijk duel en het werd dan ook een felbevochten strijd. Een kwartier voor tijd was het niemand anders dan Gouden Schoen Wullaert die de wedstrijd openbrak met de 0-1, vijf minuten voor tijd deed een eigen doelpunt van Lewandowski de rest. En zo mogen Wullaert en Wolfsburg naar de halve finales, net als Freiburg, Sand en Leverkusen. Ook in de competitie moet Wolfsburg aan de bak tegen Bayern.

