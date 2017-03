Erg mooi: Belgisch recordinternational in bloemetjes gezet

Lierse-fans woedend over ontslag Eric Van Meir: "Totaal respectloos, genekt door het systeem en een zoveelste overhaaste beslissing van Maged Samy" Het ontslag van Eric Van Meir bij Lierse SK was woensdag officieel een feit. En zo moest het clubicoon niet voor het eerst vertrekken bij de Pallieters. Een onrespectvolle ...

De acht kwartfinalisten zijn gekend ... op welke loting hoop jij? Niet alleen de duels van de Belgische ploegen in de Europa League volgen we voor jullie op de voet, ook die van de andere ploegen in de tweede Europese beker - met oog ook ...

Anderlecht serveert CHAMPAGNE voor kwalificatie kwartfinales Anderlecht zijn vormcurve blijft maar stijgen. Paars-wit speelde bij momenten ronduit indrukwekkend tegen APOEL Nicosia, dat vooral in de eerste helft werd gedegradeerd tot...

Geniaal: Gentse 'tolk' brengt opstelling in het plat Gents: "numéro 19, Brecht Dejoagere!" Bij wedstrijden in de Europa League en de Champions League is het gebruikelijk dat de bezoekende supporters voor de wedstrijd aangesproken worden in hun taal. Zo ook in Gen...

Man City heeft dringend nood aan een fitte Kompany: "Je ziet hoe makkelijk ze de doelpunten weggeven" Monaco plaatste zich woensdag voor de kwartfinale van de Champions League door met 3-1 te winnen van Manchester City. Dat kwam gedeeltelijk door een geweldige prestatie van...

Is dé sterkte tegelijkertijd pijnpunt van Club Brugge? "We mogen niet voorspelbaar worden" Club Brugge kan zich hélemaal toeleggen op play-off 1. Blauw-zwart wil zichzelf maar wat graag opvolgen als Belgisch landskampioen, maar om in die opzet te slagen moet iede...

Genk maakt zich op voor mogelijke topaffiche in de kwartfinales: "Het dringt stilaan door wat we realiseren" KRC Genk schreef donderdag geschiedenis door zich te kwalificeren voor de laatste acht in de Europa League. De kwalificatie kwam met dank aan de 2-5-overwinning van vorige ...

Vanhaezebrouck zag zijn Gent stranden in de 1/8e finales: "Vier keer scoren was een utopie" AA Gent kon donderdag niet voor een mirakel zorgen in de Luminus Arena. De Buffalo's moesten na de 2-5-nederlaag uit de heenmatch een stunt realiseren, maar die zat er nooi...