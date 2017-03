Essevee zet inhaalduel naar zijn hand Tweet door Redactie



Foto: © Sevil Oktem In de Super League werd op dinsdag en vrijdag gespeeld, maar in 2e nationale A stond er op woensdag een inhaalduel op het programma. Wolvertem Merchtem speelde daarin tegen Zulte Waregem B. Zeker de thuisploeg kon nog wel wat punten gebruiken, want de strijd om de voorlaatste plaats is bijzonder zwaar en close. Maar winnen zat er niet in, integendeel zelfs. Het waren de bezoekers die met het kleinste verschil de wedstrijd naar hun hand wisten te zetten. Door de overwinning schuift Essevee in de stand op naar plek vijf. De titelstrijd blijft er natuurlijk eentje tussen Melsele en Club Brugge. Er zijn nog vijf wedstrijden te spelen.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.