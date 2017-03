Flames U17 verweren zich kranig tegen jongens Diegem

Roberto Martinez maakt vrijdagmiddag zijn selectie voor de wedstrijden tegen Griekenland en Rusland bekend. De bondscoach heeft weer keuze te over in het aanvallende compar...

Francky Dury wil zaterdagavond Zulte Waregem naar bekerwinst loodsen. De succestrainer van Essevee staat in de finale oog in oog met een andere kanjer onder de Belgische tr...

Mino Raiola, zijn manager, was zo zeker van zijn zaak: Romelu Lukaku zou met 99,999999 procent zekerheid bijtekenen bij Everton. Maar dat was buiten de Rode Duivel zelf ger...

Anderlecht moet vanavond de poort naar de kwartfinale van de Europa League openbeuken. Dat is het gevoel dat in heel de club leeft. Waar de Europese competitie begin dit se...

Volgend seizoen zien we Dario Van den Buijs zo goed als zeker op het hoogste niveau spelen. De 21-jarige verdediger van FC Eindhoven heeft zowat alles al bewezen in de Nede...

De kop is eraf bij Robert Mühren. In Eupen viel hij in en kon hij zijn eerste in loondienst van Zulte Waregem scoren. En nochtans had hij het toch niet altijd onder de mark...