Genk - Anderlecht ... gratis voor abonnees!

Voor de KRC Genk Ladies wordt het stilaan tijd om te gaan uitpakken met een overwinning. Tegen een van de favorieten Anderlecht zal dat moeilijk worden, maar misschien kan de steun van het thuispubliek inspirerend werken.

Om 15 uur in SportinGenk park staat de wedstrijd tegen Anderlecht op het programma. Een belangrijk duel voor beide teams, zeker Genk wil na de nederlaag in Leuven komaf maken met die slechte prestatie.

Abonnees kunnen gratis de wedstrijd komen bekijken. In play-off 1 krijgen de fans van de Limburgse club Anderlecht niet meer over de vloer, dus is dit dé uitgelezen kans om nog eens naar paars-wit te komen kijken in Genk.