Huisje, boompje, beestje ... of vrouwenvoetbal?



Foto: © Louis Evrard In Nederland én in België kan je momenteel nog steeds niet leven van vrouwenvoetbal. En dat stoot dus ook nog steeds serieus tegen de borst. Terecht? We zouden het mogen gaan denken. Huisje, boompje, beestje ... of vrouwenvoetbal? Met die titel trekt Bibi Cox in een blog ten strijde tegen de moeilijke keuzes die men in de Lage Landen nog steeds moet maken. Het maken via het vrouwenvoetbal? Dat gaat ten koste van andere zaken. Enkel zij die bevoorrecht zijn naar het buitenland te kunnen, kunnen echt leven van het voetbal. En dat zijn er echt niet zoveel. Slotsom: het gaat niet goed met het vrouwenvoetbal in onze landen. Cox speelde enkele jaren in de Eredivisie, maar stopte daar vijf jaar geleden mee. Nog steeds een dreun. Haar volledige blog is erg inspirerend en kan je HIER vinden.

