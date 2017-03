Standard Ã©n Gent zijn vrij, gelukkig nog twee wedstrijden die wÃ©l doorgaan

Standard én Gent zijn vrij, gelukkig nog twee wedstrijden die wél doorgaan Tweet door Redactie



Foto: © Louis Evrard Het gaat hard in de Super League: vandaag staat al speeldag 22 op het programma. En dat zou wel eens een belangrijke speeldag kunnen worden. Om te beginnen: AA Gent krijgt de drie punten cadeau van hun wedstrijd tegen Tienen, die net als dinsdag forfait geven. Benieuwd of de EVA's tegen dinsdag hun probleem kunnen oplossen voor de inhaalwedstrijd tegen Genk. Twee wedstrijden vinden wél plaats vanavond. Anderlecht neemt het op tegen de Genk Ladies en heeft eigenlijk geen enkele keuze in eigen huis: winnen moet het worden. OH Leuven neemt het dan weer op tegen Heist. Dat is met oog op de plaatsen 5 en 6 opnieuw een erg belangrijk duel tussen beide teams. De Leuvenaars tankten dinsdag vertrouwen tegen Genk.

