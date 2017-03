Alweer een kampioensfeestje in Melsele Tweet door Redactie



Foto: © Leo Stolck We hebben er sinds dit weekend opnieuw een kampioen bij in het vrouwenvoetbal. Net als de mannen van Melsele heeft ook de B-ploeg bij de vrouwen geschiedenis geschreven. In derde provinciale Oost-Vlaanderen wonnen ze vrijdagavond met duidelijke cijfers van Moerbeke: 9-1. Poesele won dan ook wel (met 2-6 bij Watervliet), maar dat maakte niet meer uit. In de stand heeft Melsele nu vijf punten voorsprong op Poesele, met nog een wedstrijd te spelen. En dus kon Melsele B aan de champagne, nadat eerder ook al de mannen kampioen werden. Rest de vraag: maakt Melsele A binnen enkele weken het feestje compleet? Zij zijn in tweede nationale in een erg felle strijd verwikkeld met Club Brugge.

