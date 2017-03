Anderlecht boekt belangrijke zege in Genk Tweet door Redactie



Foto: © Louis Evrard Niet enkel de Beker van België was vandaag belangrijk, ook in het vrouwenvoetbal stond een belangrijk duel op het programma. Een goede dag voor paars-wit. KRC Genk Ladies namen het in eigen huis op tegen Anderlecht. Na de nederlaag in Leuven wilden de Limburgse meisjes opnieuw vertrouwen tanken, maar paars-wit speelt bovenaan nog mee en kan zich geen nieuw puntenverlies veroorloven. Slotsom: een erg belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Het zou een overwinning worden voor Anderlecht, want enkel zij wisten doelpunten te maken. Heleen Jaques en wintertransfer Tine De Caigny stonden aan het kanon, eindstand 0-2. In de stand blijft paars-wit zo bovenin meedraaien, al zijn er nog wel enkele wedstrijden voor de boeg en blijft Standard in polepositie zitten.

