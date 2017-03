Wullaert weerstond wÃ©l aan de Chinese miljoenen: "Had binnen kunnen zijn, maar niet aan getwijfeld"

Ook Tessa Wullaert kreeg vorig jaar namelijk een aanbod, al besloot ze daar niet op in te gaan. "Financieel was het aanbod echt ongelooflijk. Met een loon dat je bij geen enkele andere club zal kunnen verdienen", aldus Wullaert in gesprek met Het Nieuwsblad.

"Ik had al binnen kunnen zijn, maar het aanbod overwegen heb ik nooit echt gedaan. Ik heb wel eens nagedacht wat ik allemaal met het geld zou kunnen gekocht hebben."

In de toekomst - wie weet binnen tien jaar - sluit ze China niet uit, maar haar carrièreplan is voorlopig anders: "Ik ben blij met mijn contractverlenging bij Wolfsburg - sportief was dat een ideale keuze. En dan misschien enkele jaren naar Engeland en ik wil ook nog bij Barcelona spelen."