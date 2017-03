Play-offs overbodig? Ajax (en Philtjens) lopen opnieuw verder uit Tweet door Redactie



Foto: © photonews In de Eredivisie bij de vrouwen stonden niet minder dan vier duels op het programma vrijdagavond. Het werd vooral voor Davina Philtjens van Ajax een heuglijke avond. Het werd een glorieuze avond voor Philtjens & co. Zelf wonnen ze vlotjes van Achilles '29: 6-1. Willy en Van den Bighelaar maakten elk twee doelpunten, goed voor de overwinning. Twente verloor dan weer punten tegen PEC Zwolle, geen echte revanche dus na de bekernederlaag. Deze keer werd het 2-2 voor Onzia en co. In de stand staat Ajax zo opnieuw 11 punten voor op Twente. Jassina Blom speelde met Heerenveen thuis tegen PSV. Het werd een 1-2 thuisnederlaag voor de Red Flame. Lewerissa en Van Schijndel zorgden voor de 0-2, Kets kon niet meer dan een aansluitingstreffer lukken. Telstar won bij ADO Den Haag verrassend én ruim: 1-7.

