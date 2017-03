Bij de vrouwen heeft Arsenal wÃ©l nog reden tot juichen: 10-0 tegen Tottenham!

Bij de vrouwen heeft Arsenal wél nog reden tot juichen: 10-0 tegen Tottenham! Tweet door Redactie

Bekerwinnaar Arsenal Ladies heeft een nieuwe stap gezet richting een nieuwe prijs. En daartoe mocht het Tottenham kloppen, altijd een leuk extraatje voor The Gunners. Loopt het bij de mannen dan toch weer allemaal niet zo vlot voor Arsenal dit seizoen? Dan is er nog het vrouwenteam. Zij wisten zich te plaatsen voor de kwartfinales van de FA Cup. En hoe! Tegen Tottenham wonnen ze met maar liefst 10-0! Een prachtige overwinning voor Arsenal, onder meer met een hattrick van de Nederlandse Daniëlle van de Donk. Ook Manchester City, Birmingham, Bristol, Chelsea, Liverpool, Sunderland en Notts County zitten bij de laatste acht in het toernooi. Op maandag is er de loting voor de kwartfinales.

