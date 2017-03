Dramatisch nieuws bij Cercle Brugge

Germain Costenoble werd 93 jaar, maar overleed deze week. De man was jarenlang voorzitter van de Cercle Ladies en net als zijn dochter Aurora zette hij zich continu in voor de Vereniging.

De voorzitter is nu overleden, een zware dobber voor de hele groen-zwarte familie. We willen iedereen dan ook veel sterkte wensen in deze moeilijke tijden.