Gent moet titelfeestje (even) uitstellen

Foto: © Leo Stolck In eerste nationale is de titelstrijd nog niet helemaal beslist. De Gent Ladies lieten het namelijk nipt na. Voor de prijs van beste A-team blijft het voorlopig wél nog spannend. De Gent Ladies hadden aan een overwinning in Luik voldoende om de titel te mogen vieren, maar de match op de Académie Dreyfus eindigde zoals hij begon: 0-0. De Buffalo's zullen het dus meer dan waarschijnlijk volgende week afmaken tegen Anderlecht B. Saint-Ghislain en Woluwe speelden ook gelijk, waardoor Aalst nu voorlopig de eerste A-ploeg is en mag dromen van promotie naar de Super League - indien gewenst. Onderin won Massenhoven met het kleinste verschil van Egem, waardoor dat team nu acht punten minder heeft dan het team dat voor hen staat. Punten pakken is dus stilaan erg dringend. Kontich won van Essevee. 18/03/2017 15:00 SG-Tertre-Hautrage - Fémina White Star 1-1 18/03/2017 15:00 Kontich - Dames Zultse VV 3-1 18/03/2017 15:00 Moldavo - Famkes Merkem 2-1 18/03/2017 15:00 Anderlecht B - Lierse II - 18/03/2017 15:00 Massenhoven - DVK Egem 1-0 18/03/2017 16:00 Tongeren - Eendracht Aalst 1-2 18/03/2017 16:30 Standard Liège II - Gent II 0-0

