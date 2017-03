Melsele deelt een tikje uit aan Club Brugge

Ibrahim Rabiu was goed op weg om de stempel 'miskoop' te ontvangen bij Gent. Na twee invalbeurten tegen Lokeren en Club én een mindere helft in de basis tegen KV Mechelen, ...

Manchester City en Liverpool FC hebben elkaar in een amusante topper in evenwicht gehouden. Kevin De Bruyne had een belangrijk aandeel in de goal van The Citizens. Zijn kan...