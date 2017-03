Kogel door de kerk: Tienen met (halve) B-ploeg naar Genk

De wedstrijd tussen Genk en Tienen kon afgelopen maand niet doorgaan door overmacht, nu was er heel veel onduidelijkheid of Tienen nog wel zou uitkomen in de Super League.

Vorige week gaven ze tot twee keer toe forfait tegen Standard en Gent, maar tegen Genk gaan ze wél in actie komen. Dat moest ook, anders zouden ze uit competitie worden genomen wegens drie opeenvolgende forfaits.

Tegen Genk gaan ze wél aan de aftrap komen, al zal dat niet met een volledig A-team zijn. Enkele speelsters van de A-ploeg zullen present tekenen, maar aangevuld worden met speelsters van het B-team uit eerste provinciale. De EVA's hadden ook geen ideale voorbereiding, maar wel de vaste wil om het seizoen af te maken.