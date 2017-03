Tienen naar Genk voor oefenduel? Tweet door Redactie



Foto: © Jill Delsaux Als alles goed gaat, dan spelen de KRC Genk Ladies op dinsdagavond een inhaalduel tegen Eva's Tienen. Benieuwd of de club uit Tienen de rook om de hoofden kan doen laten verdwijnen. De wedstrijd tussen Genk en Tienen kon afgelopen winter niet doorgaan door overmacht, nu is de wedstrijd vastgelegd op dinsdag 21 maart in Genk. Rest de vraag of de match zeker zal doorgaan. Voorlopig hebben we vanuit Tienen nog geen offiiceel bericht gekregen dat de wedstrijd al dan niet plaats zal vinden. Vorige week kampte de club nog met serieuze problemen om aan genoeg speelsters te raken, mogelijk is het euvel ondertussen van de baan. We houden u graag verder op de hoogte.

