'Vrouwenvoetbal in het slop'

Foto: © Louis Evrard Hoe goed het ook gaat met de Belgian Red Flames, zo slecht gaat het momenteel met de nationale competitie. De Super League telt momenteel nog zeven leden, maar er blijft onduidelijkheid over hoeveel teams dat volgend seizoen zullen zijn. Bij de huidige zeven teams loopt niet iedereen even warm voor een extra jaartje Super League met vier keer tegen elkaar spelen, terwijl er in eerste nationale niet al te veel ploegen zijn die willen komen aansluiten voor een systeem met acht teams en play-offs. Ondertussen blijft de publieke belangstelling - op een uitschieter hier en daar na - matig. "De KBVB steunt het vrouwenvoetbal enorm, maar vooral voor de nationale ploeg en voor de clubs eigenlijk niet genoeg", aldus coach Patrick Wachel van Anderlecht tegen Sporza. "Het zou beter zijn als er meer Pro League clubs zich met het vrouwenvoetbal zouden bezig houden. Dat zou ook goed zijn voor de aandacht van de supporters én de media-aandacht", voegde Genk-voorzitter Betty Van Proeyen er nog aan toe.

