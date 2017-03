Essevee zoekt coach Tweet door Redactie



Foto: © Leo Stolck Zulte Waregem is op zoek naar een assistent voor hun vrouwenteam. Daarbij rekenen ze op een gemotiveerde werkkracht om volgend seizoen in eerste nationale opnieuw de top te ambiëren. Vorig seizoen ging het erg goed met de dames van Essevee, dit seizoen hebben ze het iets lastiger in eerste nationale. Een overgang naar de Super League zit er dan ook dit seizoen niet in naar alle waarschijnlijkheid. "SV Zulte Waregem biedt met zijn dameswerking een structuur aan waar jonge meisjes in een warme omgeving zich kunnen ontplooien, met plezier hun hobby kunnen uitoefenen en waar ze alle kansen. krijgen om zich door te ontwikkelen naar het 1ste elftal dat op dit moment uitkomt in 1ste nationale", klinkt het bij Essevee. "Om dit te kunnen realiseren zijn we steeds op zoek naar mensen die een passie hebben voor vrouwenvoetbal en bereid zijn een engagement op te nemen om de doelstellingen van de club mee te helpen bereiken." Op hun webstek geven ze dan ook alle informatie mee over wat een coach van hun team moet beschikken. Meer informatie HIER!

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.