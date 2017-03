Barcelona doet gouden zaak in kwartfinale Champions League

Het werd er eentje tussen het Zweedse Rosengard en het Spaanse Barcelona, dat eerder onder meer Twente al had uitgeschakeld. Veel bekend volk bij Rosengard: Marta, Lieke Martens (ex-Standard) en Lotta Schelin onder meer.

In Malmö kwamen meer dan 5000 toeschouwers kijken. Veel reden tot juichen hadden ze wel niet, want vlak voor de rust kwamen de bezoeksters op voorsprong via Leila Ouahabi.

Na de pauze kregen beide teams nog wel wat kansen, maar het bleef uiteindelijk bij 0-1. Een uitstekende uitslag voor de Spanjaarden met oog op de terugwedstrijd.